Вдвое больше, чем во время войны в Афганистане: Залужный рассказал, сколько РФ потеряла самолетов в Украине

Эта война станет причиной разрушения страны-агрессора.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что в войне в Украине Россия потеряла вдвое больше самолетов, чем за время войны в Афганистане.
Об этом он написал 3 ноября на своей странице в Facebook.
"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов России, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане — 278 самолетов России в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", — сообщил Залужный.
В то же время он подчеркнул, что "эта война является таким же позором для рф и станет причиной ее разрушения".
Стоит отметить, что только за последние сутки ВСУ уничтожили 730 оккупантов. По состоянию на 3 ноября общие боевые потери среди личного состава РФ составляют около 74 00 человек. С 24 февраля по 3 ноября украинские силы также уничтожили 277 вражеских самолетов, 258 вертолетов и более 1400 беспилотников.
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