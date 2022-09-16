Вдвое страшнее, чем Буча: новые подробности военных преступлений оккупантов в Изюме (фото, видео)

Число погибших во время российской оккупации города может приближаться к тысяче человек

В Изюме Харьковской области, который ВСУ освободили от российских захватчиков, документируют жуткие преступления оккупантов. В лесу возле города обнаружили массовое захоронение более 400 погибших во время оккупации. Общее количество жертв, по предварительным оценкам, может приближаться к тысяче человек – вдвое больше, чем в печально известной Буче.

Когда-то тихий и спокойный город после прихода российской армии больше напоминает декорации к постапокалиптическому фильму.

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обнародовал в Facebook фото массового захоронения в лесу под Изюмом.

"Это могила 6-летней Олеси из города Изюм, которую убили россияне. Рядом похоронены ее родители. Массовое захоронение людей из более 460 новых захоронений, среди которых и семья маленькой Олеси, обнаружена в деоккупированном Изюме на Харьковщине. На могилах "наскоро" установили кресты, на некоторых из них есть фамилии, но на большинстве просто указаны номера", – пишет Кулеба.

Президент Владимир Зеленский, комментируя события в Изюме, заявил, что мир должен знать, к чему привела российская оккупация.

"Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет за собой смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого. Вечная память всем, чья жизнь забрали оккупанты! Вечная слава каждому, кто воюет за Украину!", — подытожил глава государства.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр продемонстрировала в Facebook, во что превратился Изюм во время оккупации.

"Россияне тупо сбрасывали авиабомбы на жилые дома"

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко посетил освобожденный город и рассказал на Youtube-канале ТСН об увиденном. По его словам, Изюм разрушен российской авиацией и артиллерией, а на подъездах к городу можно увидеть много расстрелянных автомобилей местных жителей, пытавшихся спастись.

"Устанавливаются факты военных преступлений. Опрашиваются граждане Украины, пережившие эту страшную оккупацию. Методика следующая: в местах, где распределяется гуманитарная помощь, подходят следователи полиции, фиксируют контакты с нашими гражданами, просят их рассказать то, что им известно об убийствах, изнасилованиях, побоях, ограблениях и прочем. Поверьте, там рассказывают страшные вещи", — сообщил он.

По словам Геращенко, из всех разбомбленных российской авиацией городов, где ему пришлось побывать, Изюм — "это самый уничтоженный и разрушенный город по сравнению с Бучей, Бородянкой, Ирпенем, Гостомелем, там просто лежат в руинах жилые дома".

"Я был с группой иностранных журналистов во время поднятия флага с участием Владимира Зеленского. Я подвел группу журналистов к одному такому пятиэтажному дому, в котором в результате попадания российской авиабомбы обрушилось два подъезда. По словам местных жителей, когда под оккупацией россияне поручили разобрать завалы, там достали 47 тел погибших. По словам очевидцев, количество погибших может приближаться к тысяче человек. Это будет больше, чем Буча, в два раза", — заявил советник министра.

Геращенко прокомментировал фотографии массового захоронения в лесу, где зарыты более 400 тел. По его словам, "нужно будет каждое тело эксгумировать, как это было в Буче" и установить обстоятельства гибели каждого из этих людей.

Также он сообщил, что в Изюме центральная часть города очень серьезно разрушена – школы, общественные здания:

"Я спрашивал местных жителей, были ли именно в этой части города уличные бои. Так вот, в центральной части Изюма, она разделена рекой Северский Донец, даже не было уличных боев. Россияне просто тупо, как в Бородянке, сбрасывали авиабомбы, били артиллерией по жилым домам. А южная часть города, где ВСУ обороняли Изюм, полностью разрушена наподобие Мариуполя. Там будет очень много работы для того, чтобы идентифицировать всех погибших, всех пропавших без вести".

Правоохранители будут брать показания у людей, которые говорят, что у них полгода нет контакта со своими родными в Изюме. Также будут собираться образцы ДНК.

"Будем делать тяжелую, но необходимую работу, устанавливать личность каждого тела, что это был за человек. Устанавливать обстоятельства, при которых он погиб. Но мы уже понимаем, что количество погибших больше, чем в Буче. Это братские могилы тех изюмчан, погибших под ударами российской авиации, артиллерии, которых после того в апреле-мае вытаскивали сотрудники ГСЧС, которым позволили это сделать. Они не знают, кто там похоронен, потому что никто не занимался в оккупационной администрации установлением личностей людей", — говорит советник главы МВД.

По оценкам Геращенко, Изюм — "вдвое страшнее Бучи".

"Да, в Изюме на улицах не было расстрелянных людей, потому что уже прошло полгода с момента оккупации. Но мы понимаем, что там также убивали людей, расстреливали на подъездах к городу. Когда мы ехали в автобусе с журналистами, видели на подъезде к Изюму машины, которые были расстреляны и сброшены в кювет — проржавели, расстреляны россиянами еще в мае-апреле. Расстреливали сотни машин", — подчеркнул он.