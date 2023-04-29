"Вдвое участились атаки": Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсонщины

После новостей о присутствии ВСУ на левом берегу чуть ли не вдвое участились воздушные атаки с использованием управляемых авиационных ракет КАБ-500.

Оккупационная армия мстит за новости о присутствии ВСУ на левом берегу Днепра, однако боятся продвижения украинских военных на этом направлении.

Об этом рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

Она рассказала, что украинские военные недавно уничтожили 4 пункта наблюдения россиян.

В последнее время неспокойно на Юге Украины, в частности, в районе Антоновского моста, Олешек и Голой Пристани. На левом берегу Днепра часто что-то взрывается. Там сейчас ведутся боевые действия. Это нормальная боевая работа. В 30-километровой зоне левого берега пытаемся зачистить присутствие врага, чтобы они минимизировали обстрелы Правого берега», – рассказала Наталья Гуменюк.

В частности, после новостей о присутствии ВСУ на левом берегу чуть ли не вдвое участились воздушные атаки с использованием управляемых авиационных ракет КАБ-500.

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"Если раньше КАБ прилетало 2-3, то сейчас почти каждый день 5-6 ракет они направляют на Херсонский и Бериславский районы. Населенные пункты этих прибрежных районов очень страдают от обстрелов", — подчеркнула Гуменюк.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что вооруженные силы Украины заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом свидетельствуют отчеты и кадры кадров от российских блоггеров. Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию.

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