Вечерняя "бавовна" в Севастополе: Гуменюк рассказала о тактике врага и возможных провокациях

Украинским защитникам необходимо еще доразведывать и убедиться, что это не была провокация, а "результат именно той работы, которая была спланирована".
Взрывы в оккупированном Севастополе, прозвучавшие вечером 17 сентября, прокомментировала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что после таких "бавовн" бойцам ВСУ нужно провести доразведку и убедиться, что это не была вражеская провокация.
Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона "Единые новости" 18 сентября.
Взрывы в Севастополе 17 сентября – что известно
Напомним, в Севастополе раздались сильные взрывы, после которых вблизи мыса Фиолент вспыхнул сильный пожар. В этом районе расположены российские воинские части ПВО и РЭБ. В направлении мыса понеслись кареты скорой помощи.
Комментарий Гуменюк о взрывах в Севастополе
Представительница Сил обороны юга отметила – следует понимать, что у российских оккупантов достаточно большие и развернутые расположение и рассредоточенность по Крымскому полуострову.
"Они максимально пытаются перемещаться и располагаться так, чтобы не быть пораженными, а прятаться за мирным населением. Это обычная тактика россиян", — пояснила Гуменюк.
Она подчеркнула, что работа украинских войск состоит в том, чтобы истощать мощи врага точечными ударами.
"Именно поэтому не сразу раскрывается вся информация. Нам необходимо доразведывать и убедиться, что это не была провокация, что это был результат именно той работы, которая была спланирована. Имеем дело с коварным врагом, который может использовать наше направление замыслов и в том числе вбрасывать много провокаций, как было например с Новой Каховкой, когда сами бомбили, а пытались обвинить Силы обороны. Поэтому здесь с информацией обращаемся очень осторожно и подаем дозированно", — рассказала представитель ОК "Юг".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне прячут свои корабли и забирают их из Черного моря! | Гуменюк
К слову, по мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, даже дистанционное перенесение войны на территорию России и в оккупированный Крым приводит к потере смысла "СВО", который произносил кремлевский режим.
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