Вечером должен прибыть в Стамбул: первый сухогруз с украинским зерном успешно прошел коридор

По состоянию на 2 августа судно "Razoni" успешно прошло коридор и уже около 21:00 должно прибыть в Стамбул, где будет проинспектировано и отправлено дальше.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он отметил, что отслеживать движение "Razoni" можно по ссылке.

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Напомним, Украине удалось прорвать блокаду портов на Черном море. Первый сухогруз с нашим зерном впервые почти за шесть месяцев отправился гуманитарным коридором из одесского порта в ливанский Триполи.

На борту судна "Razoni" 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Сухогруз стал тестовым судном, начавшим вывоз украинского зерна на мировые рынки. Еще 16 загруженных ждут выхода из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного.

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