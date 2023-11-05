"Вели себя так, будто село принадлежит им": что известно о братьям Мамонах, которые навели удар по Грозе

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух изменников, скорректировавших российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября, когда погибли 55 человек. Ими оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат, 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону оккупантов.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Недоверие между местными жителями

Как стало известно, братья Мамоны были знакомы с погибшим Андреем Козырем. Он заходил к ним в гости и привозил подарки к полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину.

После того, как Украине удалось вернуть оккупированное село, жители стали смотреть друг друга с подозрением.

"Недоверие было небезосновательным. 5 октября десятки жителей собрались на кладбище на окраине грозы на похороны Козыря, а затем ушли в сельское кафе. В 13:25 ракета попала в здание, убив 59 человек, находившихся в кафе и рядом с ним. Несколько дней после этого мешки с телами лежали на детской площадке рядом с тем местом, где находилось кафе", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Грозе 5 октября

Один из местных жителей Николай Гриб вел небольшое хозяйство вместе с Сергеем Мамоном и продавали новорожденных телят другим жителям села с большой скидкой.

Жена Мамона, Наталья, работала в деревенском кафе, куда местные жители приходили, чтобы поделиться сплетнями. Иногда они с Ниной Гриб ездили за продуктами в соседний город Шевченко или готовили вместе, пока мужчины были в поле.

В то же время во Владимир Мамон ездил к матери в соседнее село. Александр и Дмитрий, самые молодые, играли в футбол на улице у дома. Все называли мальчиков "маленькими мамонтятами".

Как односельчане относились к братьям-предателям

Когда они выросли, все трое братьев Мамона стали местными полицейскими. Никто из жителей села не помнит, чтобы кто-то из них сказал что-то, что могло бы привести в голову о том, что когда-нибудь они будут поддерживать Россию, а не свою страну.

"Они говорили по-русски, как и многие в деревне", — говорит 25-летний Александр Муховатый, друг детства Дмитрия Мамона.

Ракетный удар по селу Гроза 5 октября / Фото: Associated Press

В селе говорят, что семья Мамонов больше среди других поддерживала оккупантов. В частности, они разрешали российским солдатам останавливаться в их доме, а все трое братьев работали в российском отделении милиции в соседнем Шевченко.

"Вся семья Мамонов вела себя так, будто село принадлежит им", — говорит Муховатый.

Напомним, российские кафиры 5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района — это было самое массовое убийство мирных жителей на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села.

СБУ установила, что навели российский "Искандер" в деревню двое местных жителей — братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации они перешли на сторону РФ, а после освобождения населенного пункта скрылись в стране-агрессоре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массовое убийство в Грозе: КТО НАВЕЛ российскую ракету, которая убила ПОЛ СЕЛА?!

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