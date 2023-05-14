Ведет себя как загнанная крыса: Маломуж заявил о "моменте истины" для Путина

По мнению экс-разведчика, Путин не будет обращать внимание на потери окупантов на фронте, даже если погибнет и полмиллиона россиян.

Российский диктатор Путин сейчас – как загнанная крыса. Он пытается любым способом спастись, поэтому не считается с потерями.

Об этом заявил генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж, передает FREEДОМ.

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“Падение экономики, потери живой силы, техники, экономические санкции – это, конечно, перспектива развала страны. Я помню по Афганистану, когда в Советском Союзе началось брожение, когда уже пришло понимание, что это несправедливая война плюс огромные потери. Так же во многих точках мира было, когда велись войны, начиная с Вьетнамской. Колоссальные потери заставляли и Советский Союз, и США, и другие страны прекращать войну. Но сегодня мы видим неадекватность руководителя Путина и, прежде всего, конечно, его режима. Он уже поставил в приоритет любым способом чего-то добиться”, — сказал Маломуж.

По мнению экс-разведчика, Путин не будет обращать внимание на потери окупантов на фронте, даже если погибнет и полмиллиона россиян. Путин, как загнанная крыса, пытается сейчас любым способом выйти из ситуации, говорит Маломуж.

"Для него (Путина, — Ред.) это стал как бы момент истины: или он победит, или он фактически проиграет. Но он считает, что эту задачу должны решить при любом расписании (в районе Бахмута — Ред.). Они бросали туда и "вагнеровцев", и разных наемников, и мобилизованных, и лучшие части ВДВ, и десантно-штурмовые бригады, и морскую пехоту. Ничего не вышло. Это еще больше его принуждает к совершению преступления – уничтожению самих россиян на поле боя”, – подытожил бывший руководитель Службы внешней разведки.

Ранее Николай Маломуж объяснил, зачем в Кремле постоянно заявляют, что "не начинали воевать всерьез".

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