Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук рассказала, как с угрозами звонят по телефону ей и ее родителям

Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук рассказала, как с угрозами звонят по телефону ей и ее родителям

Мосейчук обратилась к российским летчикам

Следственный комитет России начал дело об экстремизме против украинской ведущей Наталии Мосейчук.

В эфире ТСН она рассказала о телефоне звонков и СМС с угрозами, как ей так и родным.

«Тысячи СМС, тысячи угроз и оскорбляет то, что эти люди пишут, что я – «нацистка сволочь». С ФСБ звонили и моим родителям, звонили по телефону моей маме и спрашивали, знаете ли вы, что рассказывает ваша дочь? А что я рассказываю? Я призываю наступать на Россию, призываю убивать мирных россиян? Потому что вы это делаете с нашими гражданами. Когда вы бомбите наши больницы, роддома… Я что-то подобное говорю?», — заявляет Мосейсук.

Кроме того, она отметила, что ее родители, которых сейчас терроризируют также угрозами, они оба родились во времена Второй мировой войны в погребах. И сейчас пожилые родители ведущей снова в подвалах прячутся од обстрелов России.

«Что касается того, нацисты ли мои родные, родители, я… Моя мама учительница, которая учила русскому языку, чтению, математике ваших детей. Наверное, тем, кого она учила сейчас по 50 лет, потому что она преподавала в Венгрии, отец тогда служил. Мама преподавала у детей летчиков, вертолетчиков. И вы вероятно пошли по стопам своих родителей и сейчас вероятно командиры. Знайте, что в Украине вы бомбите свою первую учительницу, сидящую в погребе, которая учила вас доброму, умному и вечному», — заявляет ведущая.

Она добавила, что она, как и большинство ее семьи – русскоязычные украинцы, но они не отдают ни одного куска Украины.

Читайте также:

В освободившемся селе на Киевщине российскую бронетехнику из строя вывел только один украинский танк

Под обстрелами военные укрепляются в отвоеванном Ирпене и рассказывают, как гнали врага

Кондратюк пожелал режиссерам и участникам "Оскара" гореть в аду вместе с Михалковым