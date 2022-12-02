Ведущего телеканала "Дождь" уволили после его слов о помощи мобилизованным оккупантам

Российский телеканал "Дождь" уволил ведущего, который во время прямого эфира заявил о помощи мобилизованным российским оккупантам.

Ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева уволили после его фразы о помощи мобилизованным российским оккупантам.

Об этом пишет российский телеграмм-канал SOTA.

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Так, после слов журналиста о том, что редакция пытается помогать российским военным, в частности, с оснащением, главный редактор якобы принял решение об увольнении телеведущего.

Жена главного редактора Тихона Дзядко назвала это решение "сложным".

Отметим, что телеканал Дождь, который сам идентифицирует себя как оппозиционный, работает из Латвии, куда редакция была вынуждена переехать из-за притеснений своей деятельности.

Напомним, что блогерша из Днепра из-за отключения света призвала "свергнуть власть", потому что продолжается "геноцид".

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