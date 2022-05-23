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Ведущему телемарафона "Єдині новини" россияне угрожают "денацификацией"

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Ведущему телемарафона "Єдині новини" россияне угрожают "денацификацией"

Ведущий ТВ-марафона объединенных украинских телеканалов "Єдині новини" от 1+1 Евгений Плинский начал получать в свой адрес угрозы жизни и здоровью.

Это произошло после эфира от 22 мая, во время которого в том числе подавалась информация об инциденте в городе Энергодар, где в результате взрыва пострадал назначенный оккупационными российскими властями "мэр".

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "1+1".

"После огласки в эфире факта подрыва в Энергодаре предателя и коллаборанта из Энергодара Андрея Шевчика, объявившего себя оккупационным мэром, начал получать угрозы от рашистов о моей дальнейшей "денацификации". Орков очень разозлили мои слова о том, что такая судьба ожидает, что месть украинцев догонит каждого. Но после сообщений с угрозами, я могу только подтвердить свои слова. Каждого оккупанта и коллаборанта ждет печальная судьба, и справедливая расплата! Мы победим! Слава Украине!", — написал Плинский в Facebook.

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Угрозы поступают из номеров разных российских операторов в приватные сообщения в социальных сетях Telegram и WhatsApp.

"Каждый журналист, каждый ведущий и участник информационного сопротивления сейчас держит оборону на медийном фронте. Конечно, с каким упорством и темпом мы общими усилиями даем отпор фейкам, пропаганде и травле – не нравится врагу. Но мы уверены, что Победа близко и никакие устрашения на этом пути не заставят нас изменить курс, потому что правду не остановить!", — прокомментировали инцидент в 1+1 media.

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