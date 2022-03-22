Ведущий ТСН Святослав Гринчук во время войны впервые написал песню под гитару – видео

Звезда 1+1 сочинил песню во время воздушной тревоги в Киеве.

Ведущий марафона новостей Святослав Гринчук во время войны впервые написал и спел патриотическую песню.

Видео он разместил в своем TikTok. В песне Святослав воодушевляет верить в победу Украины, не сдаваться и ободряет всех вокруг. С надеждой и улыбкой произносит следующие строки: "Украина будет вечно жить, пока громко смеются дети".

"Говорят, что в такие времена, как сейчас — многие делают то, чего никогда до сих пор не делали. Я вот попытался написать песню" — признался ведущий новостей ТСН на 1+1.

Святослав Гринчук вспомнил, что написал песню во время воздушной тревоги, сидя в коридоре в своей квартире в Киеве. Он был сам (жену и дочь несколькими неделями раньше отправил в более безопасное место). Увидел гитару, уже давно "пылящуюся" в углу, взял в руки и начал перебирать струны.

"Словом, сперва я просто попытался подобрать аккорды для гимна Украины, а затем его начало – развил в другую простую мелодию. Быстро набрасывал слова. Наверное, они о каждом из нас, кто сегодня ждет, когда война закончится, и после победы будет возможность увидеть тех, с кем нас разлучили обстоятельства. Для меня это моя жена, моя дочь, где-то, наверное, подсознательно, я адресовал эти слова им, но представлял себе и многих украинских защитников, волонтеров, врачей и других без преувеличения героев нашего времени, которые ждут встречи с самыми родными и не теряют оптимизма", – прокомментировал свой творческий эксперимент Святослав.

пресслужба каналу "1+1"

Также ведущий активно поддерживает украинцев в комментариях и призывает всех участвовать в информационной войне с агрессором. Он обращается ко всем пользователям Instagram и Facebook, особенно россиянам, чтобы распространить правду и открыть глаза на то, что происходит сейчас в Украине. Призывает прекратить войну и отстаивать мир и правду.

В настоящее время Святослав Гринчук находится в Киеве и продолжает свою работу. Он работает журналистом, рассказывает новости, готовит выпуски, часто дежурит по ночам на телестудии, дает интервью и рассказывает правду о войне в Украине мировым СМИ.

пресслужба каналу "1+1"

Святослав вместе с другими ведущими 1+1 – Наталией Мосейчук, Маричкой Падалко, Людмилой Барбир, Егором Гордеевым, Александром Поповым, Русланом Сеничкиным, Владимиром Рабчуном, Константином Грубичем, Наталией Островской — ежедневно ведут информационный марафон мир получали достоверную информацию и держат информационный фронт к победе.

пресслужба каналу "1+1"

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