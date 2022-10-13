"Ведут себя, как быдло": в Екатеринбурге в РФ местные жалуются на мобилизованных, которые орут и дерутся (видео)

"Мобики" в РФ начали доставать своим поведением местных жителей, живущих рядом с воинскими частями.

В российском Екатеринбурге местные жители страдают от поведения мобилизованных в ряды ВС РФ. Те постоянно дерутся, орут на улице и пьют.

Об этом сообщают в местном телеграмм-канале.

"Эти военнообязанные ведут себя как настоящее быдло. Распивают спиртное, кричат и дерутся круглосуточно. Сорят по всей территории городка, ломают детские площадки, сломали лавочку. Пусть их не выпускают из частей, не продают спиртное и принимают меры", — рассказала жительница одного из домов.

Местные жители время от времени вызывают правоохранителей, чтобы те унимали вояк.

Что известно о мобилизации в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "долевую" мобилизацию. Было заявлено, что в планах мобилизовать в ВС РФ 300 тысяч человек.

Позже стало известно, что в Указе о мобилизации был "таинственный" пункт, в котором говорилось о призыве миллиона россиян.

По данным Генштаба ВСУ, в Украину прибыла партия мобилизованных россиян в количестве, по меньшей мере, 500 человек, которые будут воевать в советских касках и с автоматами еще "дедов" АК-12.

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