Ведут сильные позиционные бои: в ВСУ сообщили, на какое расстояние продвинулись на Херсонском направлении

ВСУ подвинули линию фронта на 10 км на Херсонском и Николаевском направлениях.

Об этом руководительница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона 11 ноября.

"За последние дни освобождались населенные пункты не только в Херсонской, но и в Николаевской области. Речь идет о продвижении линий фронта в направлении востока, где мы углубились почти на 10 км. Это плановое продвижение в рамках военной операции", — отметила Гуменюк.

Она также добавила, что ВСУ освободили более 260 кв. км и сейчас продвижение продолжают. "Войска ведут сильные позиционные бои и закрепляются на освобождающих территориях", — подчеркнула руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

Напомним, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал командующему оккупационной армией Сергею Суровикину приказ об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Однако украинские власти и военное командование не спешат радоваться и заявляют, что признаков массового ухода оккупантов пока не видно.

В то же время украинская армия, не смотря на заявления РФ, продолжила свое плановое продвижение на Херсонском направлении и уже 10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что от российских оккупантов освобожден 41 населенный пункт на юге Украины.

В Институте изучения войны считают, что российское командование намерено планомерно отводить войска с правого берега Херсонской области, чтобы сохранить свою боевую мощь. По мнению аналитиков, РФ отдает приоритет отводу своих сил в надлежащем порядке, а не стремлению полностью остановить контрнаступление ВСУ.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что осовобождение Херсона станет победой для Украины, однако это не будет означать конец войны.

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