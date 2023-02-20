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Велика ли угроза оккупантов с неба: военный эксперт оценил авиационный потенциал врага

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Велика ли угроза оккупантов с неба: военный эксперт оценил авиационный потенциал врага

Фото: uk.wikipedia.org

Российская авиация уже никогда не залетит на территорию Украины, считает Свитан.

Россияне в течение года собирали авиацию, распределяли ее вдоль границ Украины. Около 40 аэродромов сейчас задействовано российской авиацией на дальности боевого радиуса – от 500 до 700 км.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"В Беларуси, России, оккупированном Крыму – 40 аэродромов используются РФ в течение всего этого года для выполнения определенных боевых задач. Усиление использования авиации будет, но будет локальное, на вновь открывшихся фронтах", – отметил Свитан.

Российская авиация уже никогда не залетит на территорию Украины, считает Свитан.

"Системой ПВО, которая сейчас перекрывает практически всю Украину, 90% российских самолетов будут сбиты. А вот локально, вдоль линии фронта, армейской или фронтовой авиацией они будут выполнять эти задачи. Но они и сейчас это выполняют. Поэтому широко анонсируемые воздушные бои над Украиной не будет", – добавил эксперт.

В то же время спикер Воздушных сил не исключил возможность ракетных ударов и обострения на фронте в ближайшее время.

Россия осуществляет подготовку к атакам, а также обостряет ситуацию к годовщине вторжения в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
370
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