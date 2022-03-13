"Великая" армия Путина превращается в дезертиров: оккупанты боятся, что им не заплатят за войну в Украине — СБУ

Некоторые российские воины убегают, даже не дождавшись обещанной ежемесячной зарплаты.
Российских оккупантов волнует только то, получат ли они за убийства ли украинцев 2 тыс. дол. Из-за сомнений в выплатах оккупанты становятся дезертирами.
Об этом сообщает СБУ.
"Страшно не то, что нас убивают, а то, что бросают на деньги" – говорит оккупант из РФ. В этой фразе – весь цинизм русских захватчиков. Им все равно, что они убивают украинских детей, целые семьи и бомбят роддома. Неважно, что погибают десятки тысяч их собственных солдат. Российского оккупанта беспокоит одно: что за убийство украинцев он не получает свои 2 тыс. долларов США", — говорится в сообщении СБУ.
Поэтому "большая армия" Путина понемногу превращается в армию дезертиров.
"Некоторые воины убегают, даже не дождавшись обещанной ежемесячной зарплаты. Потому что понимают: жизнь дороже. А кому из оккупантов все же важнее деньги, у нас есть хорошая новость: украинцы обеспечат им бесплатную отправку домой… в мешках для трупов", — отметили в СБУ.
Читайте также:
- На Волыни государственная граница под контролем украинских военных.
- Оккупанты бомбили Николаев: многие погибли (фото)
- В Черниговской области ВСУ разгромили еще одно подразделение российских оккупантов — фото