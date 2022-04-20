"Великая битва за восток началась": Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

В Луганской области бои продолжаются в Рубежном, Попасной и Кременной.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что "великая битва за восток Украины началась".

Об этом он сообщил в телеграмме.

Украинская сторона фиксирует увеличение обстрелов по разным видам вооружения. В небе Луганщины "работает" шесть вражеских самолетов. Как следствие – разрушение жилых кварталов.

Пока бои продолжаются в Рубежном, Попасной и Кременной. Население не может покидать бомбоубежище. Гайдай считает, что оккупанты хотят отчитаться перед Путиным о взятии Донбасса к Пасхе.

Гуманитарная ситуация

Гуманитарная ситуация в регионе – сверхтяжёлая. Более 200 населенных пунктов области обесточены.

"На временно оккупированной территории света нет вообще. Оккупанты перебили высоковольтную линию. И здесь мы бессильны, мы не можем помочь своим людям! Жители не могут позвонить родственникам. Орки сделали это умышленно или из-за своей тупости? Оба варианта могут быть. Но страдают наши жители украинской Луганщины. Россиянам безразлично людей, они держат заложников и издеваются", — отметил Гайдай.

Эвакуация

По словам главы ОВА, из-за обстрелов крайне тяжело эвакуировать людей. Однако многие местные не хотят уезжать.

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"Из Северодонецка сегодня поехал пустой автобус. Из Северодонецка, из которого еще можно выехать более или менее безопасно. Это пренебрежение к людям, которые рискуют ради вас. 20 тысяч северодончан до сих пор в городе. У меня завалены личные сообщения просьбами о еде и лекарстве. Не об эвакуации. То есть, Вы собираетесь "пересидеть"?! Не доводите до того, когда будете писать — "Вывезите нас", а мы уже не сможем", — призывает Гайдай.

Сопротивление в оккупации

Глава ОВА рассказал, что на временно захваченных территориях есть школа, которая вопреки угрозам россиян учит детей, как и всегда – на украинском языке и по украинской программе. "Дистанционка" с утра начинается с гимна Украины.

"Русский режим" – это фитиль. Никто "освободителей" не ждал, как бы их пропаганда не снимала "кино", — подытожил он.

Ранее Гайдай объяснил, почему украинские войска отошли от Кременной.

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