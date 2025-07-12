Великобритания должна готовиться к войне с Россией: генерал сделал громкое заявление

Британия может оказаться в состоянии войны с Россией в ближайшие 5 лет

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Генерал Патрик Сандерс, недавно покинувший должность начальника Генерального штаба британской армии, выступил с громким заявлением: Британия может оказаться в состоянии войны с Россией в ближайшие пять лет. Он подчеркивает критическую необходимость усилить обороноспособность страны и подготовить население.

Об этом сообщает Express.

Сандерс отметил, что если Россия прекратит боевые действия в Украине, то в течение нескольких месяцев у нее будет потенциал для проведения ограниченной атаки на члена НАТО. Он предупредил, что это может произойти до 2030 года, и Великобритания будет ответственна за поддержку этого члена Альянса в соответствии со статьей 5 Договора НАТО, которая рассматривает вооруженное нападение на одного члена как нападение на всех.

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Генерал сравнил готовность Британии к такому нападению с Эстонией, Польшей и некоторыми скандинавскими странами, которые, по его словам, «очень хорошо осознают» угрозу со стороны России. случай уничтожения критической национальной инфраструктуры.

Рост угроз и ответ Великобритании

Его предупреждение прозвучало после того, как эксперт по обороне Фиона Гилл заявила, что война президента России Владимира Путина в Украине является отправной точкой для того, чтобы Россия доминировала во всей Европе, как военное государство. Она отметила, что Россия уже «угрожает» Британии разными способами, в частности, саботажами, отравлениями, кибератаками и убийствами, и предупредила, что Британия больше не может полагаться на США.

В июне правительство Великобритании заявило, что изменит свой подход к обороне перед лицом угроз. Министр обороны Джон Гили предупредил, что Европа сталкивается с ростом российской агрессии, а также с новыми ядерными рисками и кибератаками. Посольство России в ответ заявило, что не представляет угрозы для Великобритании.

Планы по обороне и размеру армии

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна увеличит свои расходы по безопасности и обороне до 5% ВВП к 2035 году. Это значительный скачок по сравнению с текущим целевым показателем НАТО в 2%. В июне правительство одобрило планы, предусматривающие увеличение флота ударных подлодок, строительство шести новых заводов по производству боеприпасов и закупку 7000 единиц дальнобойного оружия.

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Относительно численности вооруженных сил обзор отметил, что количество не будет сокращаться, но увеличится только тогда, когда это позволит финансирование. Британская армия является самой маленькой из времен наполеоновских войн - 70 860 военнослужащих.

«Сейчас британская армия слишком мала, чтобы выжить больше нескольких первых месяцев интенсивного боевого столкновения, и нам нужно будет больше», — предупредил Сандерс, добавив, что резервы британской армии слишком малы.

Напомним, Bloomberg смоделировал вероятную войну между Россией и НАТО : как начнется вторжение, кто станет первой целью, какие страны пострадают больше всего, и сколько это обойдется мировой экономике.