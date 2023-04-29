Великобритания готовит закупку для ВСУ ракет с дальностью действия более 100 км

Финансировать закупку будут из специального фонда, в котором уже накоплено 520 млн. фунтов стерлингов (более 600 млн. долларов США).

Министерство обороны Великобритании опубликовало запрос на информацию о военной технике, предназначенной для использования украинской армией, финансируемой в рамках Фонда поддержки Украины. Наиболее интересными в списке являются ракеты — их дальность должна составлять от 100 до 300 км.

Об этом сообщает издание Defence24.

Ключевые требования к ракетам, которые готовятся закупить для ВСУ, - возможность запускать их с суши, земли и моря с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

Наряду с "ключевыми" требованиями существуют также "желательные", среди которых — помехоустойчивость, способность планировать миссию или низкую вероятность перехвата противовоздушной обороной, а также минимальный уровень технической готовности.

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Фонд поддержки Украины, из которого будет финансироваться закупка, является инициативой под руководством Великобритании с участием Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. В проектах в рамках этой инициативы также могут участвовать организации из других стран. По первому запросу фонда подали заявки компании из более чем 40 стран.

Общая стоимость фонда составляет более 520 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 200 миллионов фунтов стерлингов уже выделено, в частности, на беспилотные летательные аппараты и системы разведки, средства противовоздушной обороны, а также запчасти для военной техники ВСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина – на пути к тому, чтобы иметь все необходимое для предстоящего контрнаступления.

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