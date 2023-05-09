Великобритания готовится передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow – Washington Post

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Об этом пишет Washington Post.

Так, в сообщении о закупке, опубликованном 2 мая возглавляемым Великобританией Международным фондом для Украины, группой стран Северной Европы, создавшей механизм отправки оружия на поле боя, Министерство обороны Британии попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ракет, способных наносить удары на дальность до 300 километров

По словам британского чиновника, отказавшегося подтвердить тип, время или количество рассматриваемого вооружения, окончательного решения не принято. Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания сама поставляла такие боеприпасы, а запрашиваемая характеристика и возможности соответствуют крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования.

Издание также напоминает, что в документах Пентагона, которые "слили" в Сеть, утверждалось якобы разведка США подтвердила планы Британии направить Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow.

Напомним, 3 мая США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

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