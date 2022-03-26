Великобритания исключила из списка санкций Тинькова и бизнес-партнера Абрамовича

Санкции были скорректированы только через сутки после того, как их ввели.

Великобритания уточнила санкции против основателя российского "Тинькофф банка" Олега Тинькова и главы инвестиционной компании Millhouse, бизнес-партнера миллиардера Романа Абрамовича Евгения Швидлера.

Об этом свидетельствует обновленный список ограничений, пишет Медуза.

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Британская власть убрала упоминание о транспортных санкциях рядом с фамилиями Тинькова и Швидлера. Эти ограничения угрожали задержанием бизнес-джетов и яхт, а также запретом входить в порты, летать в воздушном пространстве и заходить на посадку в аэропортах Великобритании.

Санкции были скорректированы только через сутки после того, как их ввели.

Ранее олигарх Петр Авен, состояние которого еще месяц назад оценивалось в 4,5 млрд фунтов стерлингов, теперь не знает, сможет ли оплатить счета.

"Наш бизнес разрушен. Все, что мы строили 30 лет, полностью разрушено. Мы должны как-то начинать новую жизнь. Мы не понимаем, как выжить. Британские юристы не хотят работать с россиянами. Мне сказали, что изменить введенные санкции практически невозможно. Введение санкций можно понять. Но это несправедливо", – сказал он.

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