Великобритания не признала "вагнеровцев" террористами: как на это повлияли Пригожин и Путин

Великобритания отложила внесение ЧВК "Вагнер" в черный список террористических организаций из-за мятежа Пригожина.

Об этом пишет The Times.

Как отмечается, на внесение ПИК в список террористических организаций также повлияли заявления российского диктатора Путина.

Юридическая основа для внесения ПИК в список изначально была усложнена, поскольку группа действовала как "военизированное формирование". Однако после того, как Пригожина "помиловал" Путин ситуация обострилась еще больше.

Путин 27 июня заявил, что РФ полностью обеспечивала содержание ПИК "Вагнер", при том, что ранее власти неоднократно отрицали причастность к финансированию группировки. За год на террористов было выделено 86 млрд рублей, еще 110 млрд – на страховые выплаты.

"При этом владелец ППК "Вагнер" — компания "Конкорд" — через воинторг, при всем том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, снабжая продуктами питания и предоставляя услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей", – сказал Путин.

По мнению правительственных источников The Times, внесение компании в черный список было бы равносильно запрету деятельности одного из агентств российского правительства, что было бы "крайне необычным и связанным с рядом дипломатических и юридических трудностей".

В то же время правительство Великобритании и дальше ищут возможности для внесения "вагнеровцев" в список террористов.

Напомним, что Путин может отважиться открыть второй фронт у стран НАТО.

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