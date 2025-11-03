Великобритания отправила Украине оружие для ударов по РФ - Bloomberg

Storm Shadow / © Associated Press

Украина недавно получила новую партию ракет Storm Shadow от Великобритании для продолжения кампании по ударам по территории страны-агрессора России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, поставка неопределенного количества ракет осуществлена для обеспечения Украины запасами на зимние месяцы на фоне вероятного усиления российских ударов по гражданским.

Bloomberg отмечает, что новые поставки Storm Shadow Украине состоялись на фоне отказа президента США Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk.

Официально британское правительство не разглашает, сколько уже ракет отправило Украине.

Напомним, Пентагон официально проинформировал Белый дом: поставки ракет «Томагавк» Украине не подорвет запасы США. Однако политическое решение остается за президентом Дональдом Трампом, который сначала выразил сомнения.

Ранее президент Украины Зеленский подтвердил, что Украина работает над получением крылатых ракет «Томагавк» от США, рассматривая их как важный элемент в комплексных военных операциях.