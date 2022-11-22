Великобритания передала Украине модифицированную версию ракет Brimstone 2 с лазерной наводкой – СМИ

Brimstone 2 – ракеты повышенной дальности полета.
Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Дальность полета этой ракеты вдвое больше, чем в предыдущей версии.
Об этом сообщает Daily Telegraph, передает Эспрессо.
Впервые Великобритания передала Украине ракеты Brimstone первого поколения около шести месяцев назад.
Отмечается, что обычно ракеты Brimstone 2 запускаются с истребителей, однако украинские военные используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.
"Ракеты, каждая из которых стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов, предназначены в основном для поражения наземных целей, в том числе движущихся с большой скоростью транспортных средств. Brimstone, в частности, могут самостоятельно выбирать лучшую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара, не затрагивая при этом гражданских транспортных средств или менее важной военной техники противника", — говорится в сообщении.
Учитывая лазерную наводку и высокую точность, ракеты могут запускаться в густонаселенных районах, что снижает вероятность жертв среди гражданского населения.
Военная помощь Украине
С начала полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры активно оказывают военную помощь Украине.
США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на $20 млрд.
17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.
Люксембург передаст Украине в рамках военной помощи партию внедорожников HMMWV.
Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Туда войдут 155-мм снаряды и зимняя форма для ВСУ.
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