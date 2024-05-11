Великобритания передаст крупнейший пакет военной помощи Украине: что туда войдет

Украина получит от Британии 4 млн боеприпасов и более 1,6 тыс. ракет.
Великобритания сегодня, 11 мая, объявила о предоставлении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине.
Об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства.
Кроме 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование:
- 4 млн боеприпасов;
- Более 1600 ракет (тип ракет не указывается);
- 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.
Что известно об автомобилях Husky
Впервые о том, что Украина получила от Британии бронеавтомобили Husky Tactical Support Vehicle (TSV), стало известно летом 2022 года. Точное количество неизвестно.
Как пишет АрміяInform, Husky TSV — это высокомобильная полноприводная тактическая машина поддержки, которая была представлена в 2006 году. Она базируется на грузовом шасси International MXT от компании Navistar Defense.
Целью Husky является защита личного состава от легкого стрелкового вооружения и мин при выполнении задач по патрулированию территории. Выпускается в трех модификациях – внедорожник для патрулирования, автомобиль скорой помощи и командно-штабная машина.
Бронеавто имеет длину 6,4 м, высоту 2,5 м, ширину 2,4 м, вес около 7 тонн. Экипаж — четыре человека, включая водителя и командира. На машине – универсальный пулемет калибра 12,7 мм.
Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине мощное оружие для уничтожения беспилотников.
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