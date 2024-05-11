Великобритания передаст крупнейший пакет военной помощи Украине: что туда войдет

Украина получит от Британии 4 млн боеприпасов и более 1,6 тыс. ракет.

Великобритания сегодня, 11 мая, объявила о предоставлении крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

Кроме 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование:

4 млн боеприпасов;

Более 1600 ракет (тип ракет не указывается);

400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Что известно об автомобилях Husky

Впервые о том, что Украина получила от Британии бронеавтомобили Husky Tactical Support Vehicle (TSV), стало известно летом 2022 года. Точное количество неизвестно.

Как пишет АрміяInform, Husky TSV — это высокомобильная полноприводная тактическая машина поддержки, которая была представлена в 2006 году. Она базируется на грузовом шасси International MXT от компании Navistar Defense.

Целью Husky является защита личного состава от легкого стрелкового вооружения и мин при выполнении задач по патрулированию территории. Выпускается в трех модификациях – внедорожник для патрулирования, автомобиль скорой помощи и командно-штабная машина.

Бронеавто имеет длину 6,4 м, высоту 2,5 м, ширину 2,4 м, вес около 7 тонн. Экипаж — четыре человека, включая водителя и командира. На машине – универсальный пулемет калибра 12,7 мм.

Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине мощное оружие для уничтожения беспилотников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.