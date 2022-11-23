Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King и артснаряды – Бен Воллес

Украина получит от Великобритании вертолеты Sea King, отмечается, что один из них уже в Украине.
Министерство обороны Великобритании приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Осло с союзниками, передает BBC.
Отмечается, что первый такой вертолет уже прибыл в Украину.
За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.
Бен Уоллес также отметил, что артиллерийские снаряды помогут украинским вооруженным силам обезопасить недавно освобожденные территории.
Sea King ранее использовался как Королевским ВВС, так и Королевским военно-морским флотом, последний самолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.
Министерство обороны отметило, что Британия остается вторым по величине донором военной помощи Украине после США, и заверил, что ее поддержка будет оставаться "непреклонной".
Военная помощь Украине от Великобритании
Накануне СМИ сообщили, что Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Обычно ракеты Brimstone 2 запускаются с истребителей, однако украинские военные используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время недавнего визита в Киев сообщил о новом пакете военной противовоздушной помощи, который будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.
Кроме того, Соединенное Королевство предоставит специальное зимнее оборудование для украинских военных, а также гуманитарную помощь на общую сумму 16 млн фунтов.
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