Великобритания подтвердила, что отправила в Украину высокоточные ракеты Brimstone 2 в рамках военной помощи по противостоянию российским агрессорам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

В сообщении указывается, что отправленные на Украину боеприпасы сыграли решающую роль в сдерживании российского наступления.

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"В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт" к идее о поставках Украине систем оружия большей дальности, если Россия продолжит атаковать города и гражданскую инфраструктуру Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для боевых вертолетов Sea King. Вскоре авиация ВСУ впервые пополнится западной техникой.

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