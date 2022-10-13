Великобритания предоставит Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS — Бен Воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Они могут сбивать крылатые ракеты, которые запускает агрессор Россия.

Об этом британский министр заявил накануне заседания НАТО в Брюсселе, пишет Reuters.

По словам руководителя британского Минобороны, такая помощь украинской армии – реакция британцев на массированные обстрелы украинских городов, которые Кремль нанес на этой неделе.

"Последние невыборочные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Итак, сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет AMRAAM в Украину", — сказал министр обороны Соединенного Королевства.

Ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM могут использоваться и системами противовоздушной обороны NASAMS. Британцы также передадут сотни ракет для ПВО других типов, дополнительные беспилотники и 18 гаубиц.

Поддержка Великобритании

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Лондон заявил о поддержке украинского народа. Тогдашний премьер Борис Джонсон резко осудил действия диктатора Владимира Путина. Уже в начале апреля он прибыл с визитом в Киев. После отставки Джонсон получил новую должность и будет сотрудничать с Украиной.

Великобритания помогает с вооружением и вводит санкции против агрессора. Новая британская премьер Лиз Трасс также выражает безоговорочную поддержку. По ее словам, "Украина может победить, Украина должна победить и Украина победит" в освободительной войне.

После псевдореферендума РФ на тимасово оккупированных территориях Украины министр иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли заявил, что его страна до последнего будет поддерживать украинцев, а аннексию Лондон не признает.

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