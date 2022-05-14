Великобритания преследует людей, скрывающих финансы Путина: детали о новых санкциях

Великобритания ввела новые санкции, которые бьют по родственникам президента РФ Владимира Путина. Под санкции попала и олимпийская чемпионка Алина Кабаева, считающаяся любовницей и матерью нескольких детей Путина.

Долгое время Запад боялся вводить санкции против Алины Кабаевой, потому что считал, что это может разозлить Путина. Фактически Великобритания преследует людей, скрывающих финансы Путина.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Великобритании, официально в активах российского диктатора есть только небольшая квартира и два подержанных автомобиля, тогда как его роскошный образ жизни с яхтами и имениями очевиден. Таким образом, правительство Великобритании решило направить новый пакет санкций против родственников и соратников Путина, включая его друзей детства и семью, бывшую жену Людмилу Очеретную и вероятную любовницу Алину Кабаеву.

В санкционный список, кроме Кабаевой, которая с 2014 года возглавляет Национальную медиагруппу, владеющую практически всеми государственными СМИ в России, попала ее бабушка Анна Зацепилина, которую Британия называет бизнес-партнером друга Путина Геннадия Тимченко, который под санкциями еще с 22 февраля.

Другие члены семьи, против которых были введены санкции:

Игорь Путин, бизнесмен и двоюродный брат президента;

Михаил Путин, другой бизнесмен, который, как полагают, связан с президентом;

Роман Путин, являющийся сыном Игоря Путина и руководящий консалтинговой фирмой;

Михаил Шеломов, владелец бизнеса и двоюродный брат Путина.

"Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, которая поддерживает роскошный образ жизни Путина и усиливает давление на его ближайшее окружение. Мы будем продолжать вводить санкции против всех тех, кто помогает и поддерживает агрессию Путина, пока Украина не победит”, – заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Лиз Трасс говорит, что это санкции против путинского "кошелька", то есть семьи и друзей — "награждаемых государственными должностями и богатством в обмен на их бесконечную лояльность".

Фото: Associated Press

Фото: Кабаева с покойным Кобзоном в Госдуме

Согласно данным министерства иностранных дел, правительство Великобритании ввело санкции против более 1000 физических и 100 юридических лиц после российского вторжения в Украину.

Кроме родственников президента РФ, в новый санкционный список попали пятеро других бизнесменов из ближайшего окружения Путина.

А именно Виктор Хмарин, российский юрист, являющийся другом и родственником Путина, Владимир Колбин, гендиректор "Морского порта Геленджик", который является сыном друга детства и партнера Путина.

Наиболее мощные ограничения сейчас направлены на состоятельных россиян, связанных с Великобританией, в частности Романа Абрамовича, владельца футбольного клуба "Челси". Согласно санкционным ограничениям, введенным в марте, Абрамовичу и шестерым другим богатым россиянам заморозили британские активы.

Напомним, это уже не первые западные санкции против родственников Путина. 6 апреля минфин США ввел ограничения против Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых СМИ называют дочками Путина от брака с Людмилой Очеретной, попавшей под британские санкции.

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