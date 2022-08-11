Великобритания пришлет Украине новые системы залпового огня, похожие на HIMARS

Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

Великобритания удваивает количество реактивных систем залпового огня, которые отправляет в Украину. В настоящее время страна уже предоставила три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса.

Так, в частности, он подтвердил, что теперь Британия отправит Украине еще три РСЗО, а также "значительное" количество ракет, которые они запускают. По словам Уоллеса, это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Более того, глава британского Минобороны подчеркнул, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, которые уже предоставил Запад. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не кончились боеприпасы.

"Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", — сказал Уоллес.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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