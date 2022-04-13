Великобритания расширила список санкций в отношении граждан России: кого они коснулись

Кроме прочих, под санкции попали Медведчук и жена Сергея Лаврова.
Великобритания расширила санкционный список в отношении граждан России. В него попали 206 бизнесменов, политиков и членов их семей.
Об этом говорится в соответствующем документе.
В санкционный список, в кроме того попали: самый большой акционер компании “Лукойл” Вагит Алекперов, владелец АФК “Система” Владимир Евтушенко, а также бывший главных бенефициаров УГМК и “Кузбассразрезугля”
Кроме того, под санкции попали:
Фархад Ахмедов, Владимир Богданов, Муса Бажаев, Игорь Кесаев, Саид Керимов, Григорий Березкин, Евгений Зубицкий, Александр Шульгин, Павел Езубов.
Интересно, что в списке санкций теперь значится и бывший глава "Российской железной дороги" Владимир Якунин, помощник президента Андрей Фурсенко, народный депутат Украины Виктор Медведчук, а также супруга Сергея Лаврова Мария.
Напомним, что в Великобритании введут ограничения на импорт стали и железа из России.
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