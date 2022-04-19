Великобритания, США и Канада пообещали предоставить Украине тяжелое вооружение

Лидеры США, Великобритании и Канады заявили, что планируют предоставить Украине тяжелое вооружение, включая артиллерию.

Об этом лидеры трех государств объявили по итогам анонсированной ранее видеоконференции западных союзников 19 апреля.

Так, президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли его государство предоставить Украине больше артиллерийского оружия, пишет CNN.

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Положительный ответ дал и премьер Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин.

Что касается премьер-министра Канады Джастина Трюдо, то он в разговоре с журналистами заявил, что государство предоставит Украине тяжелую артиллерию, и пообещал сообщить подробности в ближайшие дни.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеозвонка сказал, что поддерживает идею вооружать Украину. Однако, по его словам, запасов оружия у Берлина почти не осталось, поэтому он будет способствовать заключению Украиной соглашений с производителями вооружения, прежде всего, противотанкового и противовоздушного.

Напомним, канцлер ФРГ также заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины, и призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы страны и вывести войска.

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