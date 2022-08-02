Великобритания уже подготовила два корабля для передачи Украине – Пристайко

Посол отметил, что это специализированные боевые суда, на которых уже проходят обучение украинские экипажи.

Великобритания уже подготовила два корабля для передачи Украине.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Два корабля уже готовы для передачи Украине и мы сейчас ведем разговор, нужны ли нам, будут ли, учитывая ситуацию в Черном море, еще корабли. Сейчас, в этот момент мы говорим о кораблях, которые занимаются разминированием", — сказал Пристайко.

Посол отметил, что это специализированные боевые суда, на которых уже проходят обучение украинские экипажи.

"В последнее время, когда мы говорим о помощи Британии, мы имеем в виду либо то, что произошло, либо то, что произойдет уже в ближайшее время – это реальная помощь. Наши экипажи учатся рядом со своими британским коллегами. Я видел, когда был на корабле, как наши матросы рядом с матросами, офицеры на мостике рядом с офицерами руководят, тренируются, управляют. Все выглядит так, что готовность к боевому применению будет, считаю, через пару недель", — отметил Пристайко.

Напомним, 1 августа Пристайко сообщил, что Великобритания передаст Военно-морским силам ВСУ два противоминных корабля из состава Королевских военно-морских сил.

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