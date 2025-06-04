Великобритания в 10 раз увеличивает поставки дронов для ВСУ.

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Правительство Великобритании объявило о масштабном наращивании военной помощи Украине. Нынешняя программа предусматривает поставки 100 тысяч беспилотников, 140 тысяч артиллерийских снарядов, расширение обучающей миссии и инвестиции в сумме 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщили в пресс-службе государства.

В прошлом году Великобритания передала ВСУ более 10 тысяч дронов, но уже в этом финансовом году поставки вырастут в десять раз. На эти цели выделено 350 млн фунтов, что станет самым большим вкладом в дроновую войну со стороны союзников.

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Британские беспилотники, в частности FPV-дроны и перехватчики, уже доказали свою эффективность на фронте. По словам украинских военных, именно эти системы помогли стабилизировать линию обороны и стали ключевым элементом уничтожения вражеской техники. Военная разведка утверждает, что дроны сейчас наносят больше потерь противнику, чем артиллерия.

Министр обороны Великобритании на саммите Контактной группы по обороне Украины объявил также о новом вкладе в подготовку украинских военных. Лондон выделяет 247 млн фунтов на продолжение программы базовой боевой учебы, которую уже прошли 60 тысяч новобранцев с участием инструкторов из 13 стран.

Кроме того, Великобритания завершила поставку 140 тысяч артиллерийских снарядов, необходимых для поддержки украинских войск на передовой. Еще 40 млн фунтов будут вложены в трастовый фонд НАТО NSATU для обеспечения украинских подразделений топливом, запчастями и снаряжением.

Британское правительство также инвестирует более 4 млрд. фунтов в развитие автономных систем и беспилотников для собственных Вооруженных сил — с учетом опыта войны в Украине. Это происходит в рамках долгосрочного плана увеличения расходов на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году.

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