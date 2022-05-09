Великобритания ввела новые санкции против Путина и Лукашенко на 1,7 миллиарда: подробности

Великобритания ввела новые санкции против Путина и Лукашенко на 1,7 миллиарда: подробности

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси, направленном на торговлю на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

В частности, новые санкции против российского и белорусского режимов нацелены на товары. Запрет на экспорт стоимостью более 250 миллионов фунтов стерлингов касается промышленного сектора России и тяжелого машиностроения.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Сегодня Великобритания объявляет о новом пакете санкций против России и Беларуси, направленном на торговлю на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, цель которого еще больше ослабить военную машину Путина", — говорится в сообщении.

В правительстве Великобритании добавили: "Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов".

Санкции, объявленные министром международной торговли и канцлером казначейства, включают в себя импортные пошлины и запреты на экспорт, в том числе платины и палладия.

Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании касательно экспорта платины и палладиевой продукции.

В то же время планируемые запреты на экспорт намерены поразить товары на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов в секторах российской экономики, наиболее зависящих от британских товаров, нацеленные на ключевые материалы, такие как химикаты, пластмассы, резина и оборудование.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать целям Путина в Украине и прервать его незаконное вторжение, которое повлекло за собой варварские действия против украинского народа. Этот далеко идущие пакет санкций нанесет дальнейший ущерб российской военной машине. Это часть более широких скоординированных усилий многих стран во всем мире, которые ужасаются поведением России и полны решимости применить нашу экономическую мощь, чтобы убедить Путина изменить курс", — сказала государственный секретарь по вопросам международной торговли Анн-Мари Тревельян.

Канцлер казначейства Риши Сунак добавил: "Незаконное вторжение Путина в Украину влечет за собой огромные страдания. Его варварскую войну необходимо прекратить".

Это третья волна торговых санкций, объявленных правительством Великобритании, и, за исключением золота и энергоносителей, доля импорта товаров из России, на которую нацелены ограничения, превысит 96 процентов, при этом более 60 процентов экспорта товаров в РФ под полным или частичным ограничением.

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