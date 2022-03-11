Великобритания ввела санкции против 386 депутатов РФ, поддержавших вторжение в Украину

Новые санкции, в частности, будут запрещать въезд в Великобританию.

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что введены санкции против 386 российских депутатов госдумы, проголосовавших за признание "Л/ДНР".

Об этом говорится в прессрелизе правительства Великобритании.

Новые санкции запретят тем, кто указан в списке, путешествовать в Великобританию, получать доступ к хранящимся в стране активам и вести здесь бизнес.

"Мы нацелены на тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и будем продолжать закручивать российскую экономику из-за санкций. Вместе с нашими союзниками мы крепко стоим рядом с нашими украинскими друзьями. Мы продолжим поддерживать Украину гуманитарной помощью, оружием и дипломатической работой для международной изоляции России", — заявила Трасс.

Таким образом, общее количество членов думы РФ, подвергшихся санкциям Великобритании, достигает 400.

Напомним, президент страны-агесора Владимир Путин 21 февраля официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". В присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

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