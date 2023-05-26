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Великобритания заморозит активы России до конца войны: что об этом известно

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Великобритания заморозит активы России до конца войны: что об этом известно

Великобритания сохранит российские государственные активы замороженными до получения компенсации за ущерб / Фото: Getty Images

Мировые чиновники работают над определением возможности конфискации российских государственных активов.

Британские чиновники подтвердили, что Великобритания сохранит российские государственные активы замороженными до получения компенсации за ущерб, нанесенный во время войны в Украине. Решение о замораживании активов было принято после согласования на саммите Совета Европы создания цифрового Реестра ущерба для Украины, что станет первым шагом к международному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

Об этом сообщает The Guardian.

44 страны и Европейский Союз поддержали инициативу создания Реестра ущерба, что свидетельствует об общем понимании необходимости возмещения украинским гражданам и власти нанесенного российской агрессией ущерба.

Предварительные расчеты показывают, что резервы российского центрального банка в странах G7 достигают более 300 миллиардов долларов, но точное количество и местонахождение активов еще не определены.

Чиновники заявили, что над определением возможности конфискации российских государственных активов продолжается напряженная работа день и ночь, и хотя решение еще не принято, они подчеркнули, что не оставят его без должного внимания.

Напомним, что соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси свидетельствует, прежде всего, о том, что РФ планирует дальнейшее покорение белорусской оборонной сферы.

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Дата публикации
Просмотры
246
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