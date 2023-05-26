Великобритания заморозит активы России до конца войны: что об этом известно

Британские чиновники подтвердили, что Великобритания сохранит российские государственные активы замороженными до получения компенсации за ущерб, нанесенный во время войны в Украине. Решение о замораживании активов было принято после согласования на саммите Совета Европы создания цифрового Реестра ущерба для Украины, что станет первым шагом к международному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

Об этом сообщает The Guardian.

44 страны и Европейский Союз поддержали инициативу создания Реестра ущерба, что свидетельствует об общем понимании необходимости возмещения украинским гражданам и власти нанесенного российской агрессией ущерба.

Предварительные расчеты показывают, что резервы российского центрального банка в странах G7 достигают более 300 миллиардов долларов, но точное количество и местонахождение активов еще не определены.

Чиновники заявили, что над определением возможности конфискации российских государственных активов продолжается напряженная работа день и ночь, и хотя решение еще не принято, они подчеркнули, что не оставят его без должного внимания.

Напомним, что соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси свидетельствует, прежде всего, о том, что РФ планирует дальнейшее покорение белорусской оборонной сферы.

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