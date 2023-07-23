"Великое наступление" РФ на Купянск: разведка Британии оценила ситуацию на поле боя

РФ, вероятно, добилась незначительных успехов на этом направлении, но возобновление активности очень важно для Кремля.

Армия РФ пытается устроить "большое наступление" на Купянск с целью отвлечь внимание от ситуации в Запорожье.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

По данным разведки, армия РФ значительно усугубила артиллерийские обстрелы прифронтовой зоны на стыке Луганской и Харьковской областей.

"Обстрелы сопровождались определенным увеличением атак российских малых подразделений, но настоящий масштаб этих операций был обезображен российской дезинформацией", — говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что РФ, вероятно, достигла незначительных успехов на этом направлении, но возобновление активности очень важно для Кремля.

"Перед российской "Западной группой войск" поставлена задача выйти к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Оккупацию последней Кремль считает одной из своих основных целей в войне", — говорится в отчете.

Отметим, что российские оккупационные войска пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении. Именно это направление испытывает наибольшие артиллерийские удары от врага.

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