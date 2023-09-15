"Великолепная работа туриста в плавках": как фото российского отдыхающего могло помочь ВСУ уничтожить комплекс С-400

Взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская ПВО.

В середине августа Минобороны Украины опубликовало фото российского туриста вблизи Евпатории, поблагодарив его за то, что он раскрыл позиции российской ПВО.

Как пишет обозреватель BILD Реке Гарцке, пока нет точного подтверждения, что этот комплекс удалось уничтожить именно благодаря фотографии.

Фото, опубликованное российским туристом. Telegram/BILD

Снимок взят из российской соцсети VK, где автор указал точное местоположение боеголовок. В ночь на 14 сентября украинские военные уничтожили в этом районе зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Его стоимость составляет около 1,2 млрд долларов.

Как отмечают американские эксперты по ISW, "взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400".

Пользователи в сети не заставили себя ждать с реакцией. Скриншот/X (Twitter)

Удар по позициям ПВО у Евпатории 14 сентября

На рассвете 14 сентября во временно оккупированной Евпатории в Крыму раздались сильные взрывы. Российские гауляйтеры отчитались об "успешном уничтожении украинских беспилотников". Однако местные жители начали публиковать видео хлопка.

Впоследствии украинские издания со ссылкой на свои источники сообщили, что в оккупированной Евпатории была поражена система ПВО "Триумф". Цель была атакована беспилотниками и крылатыми ракетами "Нептун".

Что такое комплекс С-400

С-400 "Триумф" – это российский зенитный ракетный комплекс, который может поражать цели на средней и большой дальности. ВС РФ активно используют этот ЗРК при полномасштабном вторжении в Украину.

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