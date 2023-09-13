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"Великолепно горит и взрывается": нацгвардейцы уничтожили "непробиваемый" танк оккупантов — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2025
Время на прочтение
1 мин
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"Великолепно горит и взрывается": нацгвардейцы уничтожили "непробиваемый" танк оккупантов — видео

Российский танк Т-80БВМ/Фото: скриншот

Военные нацгвардейцы уничтожили танк, которым хвасталась российская пропаганда.

Аэроразведчики Нацгвардии уничтожили хваленый российской пропагандой танк Т-80БВМ, который оккупанты назвали "непробиваемым".

Видео опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание. Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается", — прокомментировал.

Напомним, украинские дроны атаковали "избирательный участок" в Запорожье (видео).

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Дата публикации
Просмотры
2025
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