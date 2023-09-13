"Великолепно горит и взрывается": нацгвардейцы уничтожили "непробиваемый" танк оккупантов — видео

Военные нацгвардейцы уничтожили танк, которым хвасталась российская пропаганда.
Аэроразведчики Нацгвардии уничтожили хваленый российской пропагандой танк Т-80БВМ, который оккупанты назвали "непробиваемым".
Видео опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание. Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается", — прокомментировал.
Напомним, украинские дроны атаковали "избирательный участок" в Запорожье (видео).
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