"Великолепно горит и взрывается": нацгвардейцы уничтожили "непробиваемый" танк оккупантов — видео

Аэроразведчики Нацгвардии уничтожили хваленый российской пропагандой танк Т-80БВМ, который оккупанты назвали "непробиваемым".

Видео опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание. Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается", — прокомментировал.

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