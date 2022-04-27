"Великолепно вернуться": дипломаты США прогулялись по Львову и готовятся как можно быстрее возобновить работу в Киеве (фото)

Американские дипломаты уже вернулись во Львов и готовятся к скорейшему возобновлению работы в Киеве.
Американские дипломаты заявили о готовности вернуться в Киев. 26 апреля они посетили Львов, где встретились с главой украинского МИД.
Об этом говорится на странице посольства США в Украине в Twitter.
Дипломаты анонсировали "скорейшее возобновление работы в столице", однако точной даты возвращения еще нет.
"Великолепно вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины . Визит стал первым шагом впереди более регулярных путешествий в ближайшем будущем. Идет подготовка к скорейшему возобновлению работы Киева", — говорится в сообщении.
Great to be back! Все, члены симпатичного команды, практикуемые в Lviv to meet with key partners, including the @MFA_Ukraine. Предприниматель был первым шагом по большей части торговли в современном мире. Preparations are underway to resume Kyiv operations as soon as posible. pic.twitter.com/kvKLW6CM6t— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 апреля 2022
Ранее чешские дипломаты вернулись в Киев.
Напомним, в Киеве возобновили работу уже 17 диппредставительств.
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