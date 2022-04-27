Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Великолепно вернуться": дипломаты США прогулялись по Львову и готовятся как можно быстрее возобновить работу в Киеве (фото)

"Великолепно вернуться": дипломаты США прогулялись по Львову и готовятся как можно быстрее возобновить работу в Киеве (фото)

Дата публикации
Просмотры
2020
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Великолепно вернуться": дипломаты США прогулялись по Львову и готовятся как можно быстрее возобновить работу в Киеве (фото)

Twitter.com/USEmbassyKyiv

Американские дипломаты уже вернулись во Львов и готовятся к скорейшему возобновлению работы в Киеве.

Американские дипломаты заявили о готовности вернуться в Киев. 26 апреля они посетили Львов, где встретились с главой украинского МИД.

Об этом говорится на странице посольства США в Украине в Twitter.

Дипломаты анонсировали "скорейшее возобновление работы в столице", однако точной даты возвращения еще нет.

"Великолепно вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины . Визит стал первым шагом впереди более регулярных путешествий в ближайшем будущем. Идет подготовка к скорейшему возобновлению работы Киева", — говорится в сообщении.

Ранее чешские дипломаты вернулись в Киев.

Напомним, в Киеве возобновили работу уже 17 диппредставительств.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Хотят ли украинские дети стать президентами и что сделали бы на этом посту – опрос "Сниданка"

Хотят ли украинские дети стать президентами и что сделали бы на этом посту – опрос "Сниданка"
Следующая публикация