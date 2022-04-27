"Великолепно вернуться": дипломаты США прогулялись по Львову и готовятся как можно быстрее возобновить работу в Киеве (фото)

Американские дипломаты уже вернулись во Львов и готовятся к скорейшему возобновлению работы в Киеве.

Американские дипломаты заявили о готовности вернуться в Киев. 26 апреля они посетили Львов, где встретились с главой украинского МИД.

Об этом говорится на странице посольства США в Украине в Twitter.

Дипломаты анонсировали "скорейшее возобновление работы в столице", однако точной даты возвращения еще нет.

"Великолепно вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины . Визит стал первым шагом впереди более регулярных путешествий в ближайшем будущем. Идет подготовка к скорейшему возобновлению работы Киева", — говорится в сообщении.