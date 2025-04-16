Велосипеды, мотоциклы и пехота: как атакует враг под Покровском

Армия РФ / © Associated Press

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В Покровском направлении (Донецкой области) российские войска атакуют малыми пехотными группами, используя квадроциклы, мотоциклы и даже велосипеды.

Таким мнением поделился военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканалаFREEДОМ .

«На Покровском направлении фронта русские оккупанты идут в наступление малыми пехотными группами. Также задействуют для штурмов квадроциклы, мотоциклы и велосипеды. Это на первый взгляд вызывает улыбку. Но если россияне начнут этим активно пользоваться, то возникнут дополнительные заботы для Вооруженных сил Украины, ведущие оборону.

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Несмотря на постоянные атаки на Покровск, у россиян нет никаких достижений. Пропаганда отчитывается о «победах», но аналитики опровергают эти заявления как фейковые.

«Кто бы что ни говорил, но есть определенные факты, от которых никак нельзя уклониться. Бои под Покровском мы слышим о них постоянно, как и о продвижении под Покровском. Но мы слышим это уже полгода и может действительно показаться, что у врага есть какие-то серьезные успехи. Но если включить хотя бы чуть-чуть критическое мышление, то как может какая-то армия постоянно продвигаться, полгода продвигаться у одного не очень большого по площади населенного пункта. Значит, что-то там не так, в „Данском королевстве“, если пол года продвигаются, продвигаются, все время продвигаются. А куда – ничего не понятно», – сказал Гетман.

Аналитик считает опасной тактику российских войск использовать гражданский транспорт, в том числе мотоциклы и квадроциклы для наступления на фронте.

«О тактике, которую россияне используют. Это по-прежнему малые пехотные группы. Мы с улыбкой воспринимаем их попытки проводить штурмовые действия на мотоциклах или квадроциклах, а это действительно опасная тенденция. Потому что если россияне начнут этим активно пользоваться, то это дополнительная забота и проблемы для Вооруженных сил Украины, которые ведут оборону. Ведь очевидно, что на мотоцикле или квадроцикле можно, во-первых, быстрее передвигаться, если хорошая погода, если нет грязи. Более того, можно передвигаться по тем местам, где даже не может пройти тяжелая техника, танки или бронированные машины», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия начала наступление на Сумщину и Харьковщину . Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Кроме того, по его словам, Россия может повторить наступление из Белоруссии. Осенью там начнутся учения «Запад» – после аналогичных врагов начало полномасштабное наступление 2022 года.