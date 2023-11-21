"Венеция уже давно отказалась на**й": военные РФ придумали, откуда Украина "получает" оружие — перехват ГУР

Из двух тысяч военных РФ на направлении осталось 560 человек.

Российские оккупанты в разговорах со своими семьями рассказывают о больших потерях личного состава и тяжелом быте.

Соответствующий разговор перехватила украинская разведка.

Оккупант рассказывает, что из двух тысяч военных РФ в его направлении осталось 560 человек. Много убитых и раненых. Накрывают украинские военные, временно оккупированные россиянами Луганск и Донецк.

Кроме того, оккупант с супругой даже обсудил международную поддержку Украины со стороны стран-партнеров, в частности, и из "Венеции".

“Венеция уже давно отказалась. И США отказались. Они на поставку оружия не подписали никаких документов. У меня зубы крошатся, “пиз**ц. Нам еще воду не привозят. Сами добываем. Хлеба нет, три недели не могут привезти”, – рассказал оккупант.

Напомним, что оккупанты построили оборону образца Второй мировой войны на южном фронте.

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