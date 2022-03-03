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Венедиктова анонсировала международную коалицию по расследованию преступлений российских оккупантов в Украине

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Венедиктова анонсировала международную коалицию по расследованию преступлений российских оккупантов в Украине

УНИАН

Расследование уже начали Литва и Польша.

Две страны уже начали свои уголовные производства по вторжению России в Украину.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование агрессии, незаконного обращения с людьми, запрещенного международным правом и запрещенных военных атак России в Украине.

Генпрокуратура Польши начала следствие по делу о начале и ведении захватнической войны", — написала Венедиктова в Facebook.

По ее словам, другие государства тоже в процессе регистрации таких производств и начала расследований.

"Наши коллеги тоже будут собирать и документировать показания убегающих от войны людей, все доказательства для привлечения агрессора к уголовной ответственности на всех возможных уровнях", — пояснила она.

Также генпрокурор сообщила, что Украина расследует производство уже в отношении 13 подозреваемых российских высокопоставленных должностных лиц.

"У нас уже 13 подозреваемых высокопоставленных должностных лиц РФ, а будут тысячи. И мы должны сделать все, чтобы на границе каждой цивилизованной страны их ждал "красный флажок" ареста, а их виллы и яхты были конфискованы на восстановление нашей страны, которую они уничтожают своими смертоносными ракетами", — отметила Венедиктова.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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