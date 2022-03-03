Венедиктова анонсировала международную коалицию по расследованию преступлений российских оккупантов в Украине

Расследование уже начали Литва и Польша.

Две страны уже начали свои уголовные производства по вторжению России в Украину.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование агрессии, незаконного обращения с людьми, запрещенного международным правом и запрещенных военных атак России в Украине.

Генпрокуратура Польши начала следствие по делу о начале и ведении захватнической войны", — написала Венедиктова в Facebook.

По ее словам, другие государства тоже в процессе регистрации таких производств и начала расследований.

"Наши коллеги тоже будут собирать и документировать показания убегающих от войны людей, все доказательства для привлечения агрессора к уголовной ответственности на всех возможных уровнях", — пояснила она.

Также генпрокурор сообщила, что Украина расследует производство уже в отношении 13 подозреваемых российских высокопоставленных должностных лиц.

"У нас уже 13 подозреваемых высокопоставленных должностных лиц РФ, а будут тысячи. И мы должны сделать все, чтобы на границе каждой цивилизованной страны их ждал "красный флажок" ареста, а их виллы и яхты были конфискованы на восстановление нашей страны, которую они уничтожают своими смертоносными ракетами", — отметила Венедиктова.