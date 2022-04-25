Венедиктова о совместной работе с генпрокурором суда в Гааге Ханом: "Это хороший сигнал"

Венедиктова о совместной работе с генпрокурором суда в Гааге Ханом: "Это хороший сигнал"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о работе международных прокуроров по делу против преступлений РФ.

Так, недавно офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге присоединился к общей группе, занимающейся преступлениями россиян в Украине.

Как рассказала Венедиктова в эфире телемарафона "Єдині новини" 25 апреля, сегодня был подписан дополнительный документ – о совместной прокурорской группе с прокурором Каримом Ханом.

"Нам очень важно все возможные инструменты привлекать, чтобы мы быстро могли двигаться. Две недели группа прокурора Международного уголовного суда была в Украине. И для того, чтобы они действительно могли реализовывать и свои возможности, а мы свои через них, мы пригласили его присоединиться к этой совместной следственной группе", – поделилась генпрокурор и добавила, что в эту группу уже входят Польша, Литва и Украина.

Венедиктова отметила, что это три государства, которые "в Люблинском треугольнике, стоят бок о бок против российского агрессора".

"Если с нами в группе прокурор Хан – это для нас хороший сигнал. На самом деле, мы это делаем на платформе Евроюста – там, где все страны Евросоюза, плюс десять работают, как коллеги. Для нас это важная профессиональная вещь с точки зрения инструмента привлечения к ответственности", – добавила она.

Напомним, несколько недель назад главный прокурор Гааги посетил Бучу. Карим Хан лично приехал в Киевскую область, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации.

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