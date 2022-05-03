Венедиктова рассказала, когда заработает трибунал для российских оккупантов

В Украине продолжают собирать доказательства зверств РФ для Гааги. Рада приняла закон, разрешающий прокурору Международного уголовного суда работать в Украине.

Верховная Рада во вторник, 3 мая, проголосовала за основу и в целом закон, разрешающий прокурору Международного уголовного суда работать в Украине.

Об этом на конференции 3 мая сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Мы все собираем на Гаагу, но для того чтобы он (прокурор — Ред.) здесь работал, ему нужно дать инструмент, который закреплен в украинском УПК. Я очень благодарна, что Верховная Рада сегодня эти инструменты дала", — отметила она.

По словам Венедиктовой, это не значит, что прокурор и его команда здесь не работали. Он дважды был в Украине, его команда находилась здесь длительное время, он исследовал Бучу, Бородянку, поэтому процесс его расследования уже продолжается.

"Поскольку очень важно, чтобы все, что связано с нашими процессуальными действиями, и с действиями международного прокурора, были приемлемы для суда — все должно быть в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного гуманитарного права. Прокурор МКС будет руководствоваться, бесспорно Римским уставом – это основа его деятельности. То есть, он движется по нему", — подчеркнула она.

Также генпрокурор отметила, что в отношении временных границ не может сказать никто, потому что он (прокурор — Ред.) совершенно независимый человек в своей стратегии расследования, в своем видении, как он будет это делать и когда он дойдет до результата.

"Я надеюсь, что прокурор, который сейчас пришел к расследованию – он профессиональный и мотивированный – его профессионализм и та динамика, с которой он начал сотрудничать с нами, предоставит нам быстрое правосудие. Потому что для Украины очень важно не просто правосудие, но и быстрое правосудие в частности", — резюмировала Венедиктова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет настаивать на международном трибунале над российскими военными преступниками, однако есть украинцы, которые будут искать оккупантов самостоятельно. Трибунал над российскими оккупантами может длиться долго и терпения у людей не хватит.

Читайте также: