Венедиктова рассказала, есть ли дела проти Путина и Лаврова

Она отметила, что люди, которые могут свидетельствовать, не будут обмениваться.

В Украине более трех тысяч дел, касающихся военных преступлений.

Об этом в эфире ТСН рассказала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Она отметила, что поскольку у нас нет военной прокуратуры и людей, которые сразу могли бы собирать показания и доказательств преступления, такие расследования будут очень тяжелыми. Она напомнила, что улики уничтожаются мгновенно, как только меняется линия огня.

Она пояснила, что сейчас есть также «материнские» дела, где указано 205 человек, которые уже под следствием в Украине и есть под каждого собранные соответствующие папки. Но она подчеркнула, что в отношении двух человек – российского президента Путина и министра иностранных дел России Лавров, они могут собирать доказательства исключительно для международного суда.

«В силу того, что мы не сможем дотянуться до сидящих в Кремле, то мы сделаем все возможное, чтобы до них дотянулся Международный уголовный суд», — заявила Венедиктова.

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