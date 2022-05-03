Венедиктова рассказала, перед какими судами предстанут российские захватчики

Российских оккупантов будут судить не только по международному праву, ответственность за свои зверства ждет их и в Украине. Также по конкретному преступлению могут быть создан специальный военный трибунал.

Российских оккупантов будут судить не только по международному праву, но и в Украине. Различные стратегии друг друга не исключают. Это параллельные процессы.

Об этом на конференции 3 мая сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Мы движемся разными путями. С начала войны у меня была стратегия, как мы будем идти за справедливостью. Первая, конечно, украинская стратегия. Они друг друга не исключают. Это параллельные процессы. Первое – это украинские суды, второе – это суды национальных юрисдикций, где открыты также дела. У нас еще 14 стран открыли собственные дела по военным преступлениям и смежным. Далее мы берем Международный уголовный суд. Почему он для нас важен? Там индивидуализирована уголовная ответственность. То есть мы будем иметь конкретного преступника, который будет на скамье подсудимых", — отметила она.

Далее, по словам Венедиктовой, идет суд ООН.

"Но суд ООН – это история какая? Государство против государства. Затем, конечно, Страсбургский (Европейский суд по правам человека). Да, РФ вышла, но я очень благодарна партнерам из Совета Европы, которые продлили для Украинцев еще 6 месяцев, когда мы можем подавать туда иски. Учитывая правосудие – это важно. Мы все помним примеры, когда некоторые государства выходили из Совета Европы, а затем возвращались", - рассказала генпрокурор.

Также еще одна последняя опция, о которой мощно заявляют украинские власти, это создание специального военного трибунала по конкретному преступлению. Это преступление агрессии.

"То есть если мы работаем по разным: военные преступления, преступления против человечности, геноцид — еще может быть создан отдельный трибунал по преступлению агрессии", — резюмировала Венедиктова.

Ранее Венедиктова рассказала, когда заработает трибунал для российских оккупантов.

Инициатива "Трибунал для Путина": как фиксируют преступления россиян в Украине и кто за них ответит

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