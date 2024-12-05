Венгрия готова помогать Трампу в достижении мира в Украине, заявил Сиярто.

По словам Сиярто, Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны, тогда как Камала Гаррис якобы поддерживает ее продолжение.

После президентских выборов в США завершение полномасштабной войны в Украине выглядит как никогда близким, хотя риск эскалации, по словам венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто, остается очень высоким.

Об этом сообщает местное издание Hirado.

Сиярто отметил, что война на Украине стала одной из ключевых тем избирательной кампании в Соединенных Штатах. Он утверждает, что республиканец Дональд Трамп выступал за скорейшее завершение войны, тогда как демократ Камала Гаррис якобы поддерживала идею ее продолжения.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", — заявил Сиярто.

Напомним, что, по информации западных СМИ, Украина планирует в ближайшее время заявить о своей готовности к миру с Россией. Отмечается, что вопрос вступления Украины в НАТО не вызвал интерес к команде Трампа.