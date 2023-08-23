Венгрия готова стать посредником в мирных переговорах: президент сделала неожиданное заявление

Президент Венгрии Каталин Новак осудила российскую агрессию и заявила, что ее страна и дальше будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Она отметила, что Венгрия готова быть посредником в мирных переговорах.

Об этом она сказала в своем выступлении на саммите "Крымской платформы".

Новак подчеркнула, что ее избрали президентом на 75-й день полномасштабной войны России против Украины. Президент Венгрии добавила, что ее страна осуждает вторжение и признала, что место Украины в Европе.

"Я подтвердила: венгры осуждают вооруженное вторжение и Украина занимает свое место в Европе. Я также отметила, что военные преступления нужно расследовать. Что мы отстаиваем сторону невинных жертв и что Венгрия готова играть роль посредника в мирных переговорах", — сказала Каталин Новак.

Она также добавила, что "война началась в Крыму, и она должна завершиться освобождением Крыма".

Напомним, президент Венгрии Каталина Новак во вторник, 22 августа, прибыла с рабочим визитом в Закарпатье. Ее приезд прошел накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

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