Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Венгрия готова стать посредником в мирных переговорах: президент сделала неожиданное заявление

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
520
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Венгрия готова стать посредником в мирных переговорах: президент сделала неожиданное заявление

Каталины Новак / Фото: Associated Press

Венгрия поддержала возвращение Украине оккупированного Крыма.

Президент Венгрии Каталин Новак осудила российскую агрессию и заявила, что ее страна и дальше будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Она отметила, что Венгрия готова быть посредником в мирных переговорах.

Об этом она сказала в своем выступлении на саммите "Крымской платформы".

Новак подчеркнула, что ее избрали президентом на 75-й день полномасштабной войны России против Украины. Президент Венгрии добавила, что ее страна осуждает вторжение и признала, что место Украины в Европе.

"Я подтвердила: венгры осуждают вооруженное вторжение и Украина занимает свое место в Европе. Я также отметила, что военные преступления нужно расследовать. Что мы отстаиваем сторону невинных жертв и что Венгрия готова играть роль посредника в мирных переговорах", — сказала Каталин Новак.

Она также добавила, что "война началась в Крыму, и она должна завершиться освобождением Крыма".

Напомним, президент Венгрии Каталина Новак во вторник, 22 августа, прибыла с рабочим визитом в Закарпатье. Ее приезд прошел накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Читайте также:

"Крымская платформа" в Хорватии: приехали 26 председателей парламентов - Елена Кондратюк

"Крымская платформа" в Хорватии: приехали 26 председателей парламентов - Елена Кондратюк

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
520
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация