Венгрия на выборах решала, смещать ли сторонника России Виктора Орбана: разница между кандидатами в три процента

Венгрия на выборах решала, смещать ли сторонника России Виктора Орбана: разница между кандидатами в три процента

Стоять в стороне от войны в Украине — так ведет себя Венгрия при Викторе Орбане.

Выборы в венгерский парламент — дело, казалось бы, внутреннее и обыденное, но из-за войны в Украине — за ними сейчас следит весь мир. Ведь от того, какая партия, а с ней – и премьер, придут к власти, будет зависеть, останется ли Венгрия дружественной России – формально нейтральной, как говорит действующая власть. Или – наоборот переориентируется на запад, как предлагает оппозиция.

Об этом рассказывает корреспондентка "Радио свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Именно в этом главно соревновались политсилы, и об этом – в очередях спорили избиратели. Явка необычно высока. «Надеюсь, наш выбор будет важен для наших детей и внуков, чтобы могли с гордостью сказать, что они европейцы», – говорят избиратели.

«Давайте оставим все, как есть сейчас. Мы не должны ввязываться в войну», – утверждают другие. .

Стоять в стороне от войны в Украине — так ведет себя Венгрия при Викторе Орбане. 12 лет как он премьер, и это – рекорд по сравнению с главами других европейских правительств. И это не все, чем он отличился. Откровенно симпатизировал Путину и ни разу с 2014 года, в отличие от остальных европейских лидеров, не осудил аннексию Крыма. Зато критиковал западные санкции. А теперь, невзирая на полномасштабное вторжение России в Украину, критикует их усиление. Венгрия – категорически против бойкота российских энергоносителей.

«Это не наша война. Мы там ничего не выиграем, но можем потерять все», — утверждал Орбан.

А еще Венгрия не предоставила Украине оружие. Более того — запретила ее транзит своей территорией. Единственная из всех соседних стран. Нейтралитет – в интересах венгров, повторил Орбан, проголосовав. «Наша позиция четкая: мы на стороне гарантий мира и безопасности. А вот оппоненты наши – очень опасны», – уверяет он.

Оппонентов обвиняет в тайном подписание пакта о втягивании Венгрии в войну. Доказательств не приводит. Борьба против Орбана – впервые в истории объединила венгерскую оппозицию. И ее лидер — соперника, дружащего с Россией, обвиняет в госизмене. Петер Марки-Зай, мэр небольшого венгерского городка, солидарен с Украиной. Считает, что Будапешт должен помогать более активно. «Христиане не голосуют за человека, не выступающего против серийного убийцы Путина, убивающего беременных матерей, детей, бомбящих беженцев», — отмечает лидер венгерской оппозиции Петер Марки-Зай.

Такой ожесточенной гонки, а главное – интриги вокруг имени победителя – здесь давно не видели. Соцопросы свидетельствуют, что разрыв между соперниками три процента. Орбан – впереди. А значит, битва – за каждый голос.

В ОБСЕ не исключают фальсификаций – поэтому за выборами и подсчетом следит и их миссия. Чего обычно не бывает в странах-членах Евросоюза. Предварительные результаты будут сегодня днем.

Читайте также:

Бучанская резня: российская армия зверствовала в пригороде Киева, кадры ужаса всколыхнули весь мир

Из села Перемога вблизи Киева оккупантов выгнало подразделение "Дикие утки": улицы здесь заминированы и полны свиней

На подступах к Киеву связисты ценой собственных жизней остановили врага: только сейчас их тела смогли забрать